Макрон призвал принять меры против влияния России, Китая и США

Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне выборов в Европарламент призвал Европу принять меры против навязчивого влияния России, Китая и США, которое он назвал навязчивым. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Макрон заявил, что Евросоюз не может себе позволить роскошь бездействия. "Либо мы решим разделиться и станем площадкой, на которой китайцы, россияне и американцы смогут оказывать влияние и вести свою игру, либо мы решим восстановить контроль и быть суверенными", - заявил Макрон.

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По словам президента Франции, россияне и американцы "никогда еще так навязчиво" не финансировали партии правого толка. Он также упомянул предполагаемые связи экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции.

Макрон назвал предстоящие выборы в Европарламент важнейшими с 1979 года, отметив "экзистенциальные" угрозы Евросоюзу.

Президент Франции призвал после выборов принять "основополагающую европейскую конвенцию" и предложил главам государств и правительств, новым представителям исполнительной и законодательной власти вместе с гражданами разработать европейскую стратегию на ближайшие пять лет.

Ранее Welt am Sonntag писал, что контрразведка Германии подозревает австрийские спецслужбы в передаче России данных, которые Австрия получает от стран-партнеров.

До этого журналисты других немецких изданий выяснили, что австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер Австрийской партии свободы (FPOe), договоривался о поддержке со стороны России на выборах. Из-за этого скандала Штрахе подал в отставку. После этого канцлер Австрии Себастьян Курц попросил провести досрочные выборы. Правоцентристская Народная партия Курца находится в правительстве вместе с FPOe.

В начале апреля Der Standard писал, что Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) в значительной степени отрезано от международного обмена информацией между разведывательными службами из-за отношений FPOe с Россией. По информации издания, голландские и британские службы почти полностью прервали контакт с Веной.