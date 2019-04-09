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09.04.2019, 19:24

Контрразведку Австрии изолировали от спецслужб ЕС из-за РФ - СМИ

Контрразведку Австрии изолировали от спецслужб ЕС из-за РФ - СМИ - Фото
Питер Гридлинг (фото - ЕРА)

По информации Der Standard, голландские и британские службы почти полностью прервали контакт с Веной

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Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) в значительной степени отрезано от международного обмена информацией между разведывательными службами из-за отношений Австрийской партии свободы (FPÖ) с Россией. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Der Standard.

По информации издания, голландские и британские службы почти полностью прервали контакт с Веной.

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Директор BVT Питер Гридлинг недавно подтвердил в суде, что его офис больше не участвует в рабочих группах Бернского клуба - неформального органа, в котором европейские службы делятся информацией.

Тот факт, что Австрия не сразу получает важную информацию о своей стране, был выявлен, например, в ходе расследования европейских визитов подозреваемого в массовом убийстве в новозеландском Крайстчерче, пишет издание.

Ранее стало известно, что злоумышленник до того, как совершить атаку на мечеть, посетил двадцать стран-членов ЕС, включая Австрию. Однако через четыре дня после нападения МВД Австрии объявило, что у него "нет никаких подтверждений" пребывания террориста в Австрии.

Основная причина "изоляции" австрийской спецслужбы, по информации источников издания, - контакты Австрийской партии свободы с Москвой.

Вместе с тем в комментарии Der Standard Гридлинг заявил, что BVT "все еще является частью Европейской ассоциации безопасности" и "участвует в обмене информацией".

15 марта произошла стрельба в двух мечетях города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" стрелок написал, что был в Украине.

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Теги: австрия, контрразведка, спецслужба
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