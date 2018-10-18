Макрон рассердил многодетных матерей во всем мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся критике со стороны многодетных матерей как во Франции, так и за ее пределами, после своего последнего заявления по поводу женщин и рождаемости в Африке. Об этом сообщает Associated Press.
Сотни французских и американских женщин возмутило заявление Макрона, которое он сделал в сентябре на саммите фонда Билла и Мелинды Гейтс. Там Макрон назвал критической проблемой африканской демографии то, что у женщин и девочек нет выбора, рожать детей или нет, поскольку они необразованные.
"Я всегда говорю: "Пожалуйста, покажите мне женщину, которая, будучи прекрасно образованной, решила иметь семь, восемь, девять детей", - сказал тогда Макрон.
Несмотря на то, что Макрон конкретно говорил об африканских женщинах, многие женщины на Западе начали использовать хэштег #postcardsforMacron в критических сообщениях о нем, и стали делиться фотографиями своих многодетных семей. Хэштег вошел в тренды Twitter во Франции. В среду и четверг было опубликовано более 20 тысяч сообщений на эту тему.