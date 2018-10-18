Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.10.2018, 20:44

Макрон рассердил многодетных матерей во всем мире

Макрон рассердил многодетных матерей во всем мире - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - Getty Images)

По словам президента Франции, хорошо образованная женщина не захочет иметь много детей

Реклама
Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся критике со стороны многодетных матерей как во Франции, так и за ее пределами, после своего последнего заявления по поводу женщин и рождаемости в Африке. Об этом сообщает Associated Press.

Сотни французских и американских женщин возмутило заявление Макрона, которое он сделал в сентябре на саммите фонда Билла и Мелинды Гейтс. Там Макрон назвал критической проблемой африканской демографии то, что у женщин и девочек нет выбора, рожать детей или нет, поскольку они необразованные.

"Я всегда говорю: "Пожалуйста, покажите мне женщину, которая, будучи прекрасно образованной, решила иметь семь, восемь, девять детей", - сказал тогда Макрон.

Несмотря на то, что Макрон конкретно говорил об африканских женщинах, многие женщины на Западе начали использовать хэштег #postcardsforMacron в критических сообщениях о нем, и стали делиться фотографиями своих многодетных семей. Хэштег вошел в тренды Twitter во Франции. В среду и четверг было опубликовано более 20 тысяч сообщений на эту тему.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Эммануэль Макрон, женщины, многодетная мать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Названы самые опасные страны для женщин: рейтинг
Мир Названы самые опасные страны для женщин: рейтинг
Соцсети негативно повлияли на самооценку женщин - исследование
Общество Соцсети негативно повлияли на самооценку женщин - исследование
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 