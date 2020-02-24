Малиновый снег. Украинцы в Антарктиде наблюдают необычное явление: фото

Цветение водорослей в Антарктиде (Фото: украинский ученый-биолог Андрей Зотов)

Уже несколько недель украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" окружена малиновым снегом. Об этом сообщает в Facebook Минобразования.

Ученые объясняют, что необычный цвет снегу придают микроскопические снежные водоросли – хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

Отмечаются, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде раз лето), споры начинают прорастать.

Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна. Этот слой полезен – он защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Сообщается, что "цветение" снега способствует изменению климата, поскольку из-за малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается.

Такое явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

Читайте также: NASA показали, как тепловая волна ударила по льдам Антарктиды – спутниковые фото