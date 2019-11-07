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Малыша с редким "синдромом вампира" бросили в больнице

Малыша с редким "синдромом вампира" бросили в больнице - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
07.11.2019, 10:08

Ребенку четыре месяца, у него редкое наследственное заболевание кожи

Ребенка с редкой генетической аномалией, которая не позволяет находиться на солнечном свете, родители бросили в госпитале Турина. Об этом сообщает BBC News Украина.

Малышу четыре месяца и его назвали Джованини.

"У него генетическое расстройство harlequin ichthyosis или пигментная ксеродерма. Это наследственное заболевание кожи, которое проявляется в повышенной чувствительности к ультрафиолетовому излучению", - отмечается в сообщении.

Медработники ухаживают за мальчиком с момента рождения, но он будет вынужден покинуть больницу через несколько недель.

Пока непонятно, почему родители не связываются с врачами или не забирают Джованини.

Местные власти обеспокоены ситуацией и пытаются связаться с ними, малышу пытаются найти временный дом, поскольку его состояние требует специального опеки.

Джованини держат в специальном отделении интенсивного лечения. Чтобы уберечь его кожу от пересыхания и повреждения, его берегут от солнечного света и несколько раз в день обработают увлажняющим кремом.

Справка. Генетическое расстройство harlequin ichthyosis - состояние, которое случается у одного человека на миллион, является результатом генетического отклонения. Оно влияет на регенерацию кожи, когда клетки старой кожи отходят слишком медленно, а новые клетки репродуцируются слишком быстро, что приводит к нарастанию толстой сухой кожи.

  • Исследования последних пяти лет показали, что возраст отца имеет значение не только для его репродуктивной способности, но и для развития ребенка

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ребенок Турин harlequin ichthyosis
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