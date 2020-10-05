Марс и Земля сблизятся на этой неделе. Красную планету можно будет увидеть без телескопа

Наибольшее сближение Земли и Марса ожидается 6 октября. Красная планета будет достаточно большой и яркой, чтобы наблюдать ее невооруженным глазом

На этой неделе Марс и Земля сблизятся на расстояние в 62,1 млн км, ближе планеты окажутся лишь через 15 лет. Об этом пишет Science Alert.

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Отмечается, что наиболее близки к соседней планете мы будем 6 октября. Марс будет выглядеть с Земли достаточно ярким и большим – его можно будет увидеть в телескоп или без него.

Кроме того, это будет область ночного неба с очень небольшим количеством звезд, и если вам повезет, вы также сможете увидеть Юпитер и Сатурн, ярко сияющие ближе к горизонту, пишут в издании.

Чтобы понять, где искать Марс на ночном небе, в издании рекомендуют воспользоваться интерактивной картой, в которую стоит внести координаты своего региона.

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Марс и Земля находятся на слегка эллиптических орбитах, они могут иногда близко подходить друг к другу. Наибольшее сближение возможно, когда Земля находится дальше всего от Солнца (афелий), а Марс – ближе всего к Солнцу (перигелий). В этот момент между ними будет около 54,6 млн км.

В 2003 году планеты были в 55,7 млн км, в 2018-м – 57,6 млн км. Сейчас Марс отдаляется от Земли, сближение начнется в 2029-м – в 2035-м ожидается, что планеты окажутся на расстоянии всего в 56,9 млн км.

В издании отмечают, что космические организации используют небольшое расстояние между планетами, когда возникают эти окна, и 2020 год "был отличной возможностью для многих миссий на Марс".

30 июля на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с новым марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity: на поверхность Красной планеты аппараты должны cпуститься в следующем феврале.

В первые часы после старта у марсианской миссии NASA случилось небольшое ЧП: корабль с марсоходом замерз в космосе в тени Земли и перешел в безопасный режим работы. Позднее функциональность аппарата вернулась к номинальным показателям.

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Видео – Bobby van der Sluis

Марк Сировой

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