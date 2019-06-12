В Москве избили митингующих: задержаны 200 человек - фото, видео

Фото: twitter.com/_krasnov

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Полиция и Росгвардия задержали более 200 человек в Москве во время шествия в поддержку местного журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Медуза.

Многие задержанные — люди в футболках "Я/Мы Иван Голунов". Корреспондентов Медузы Илью Жегулева и Андрея Перцева позже отпустили. Задержан режиссер Леонид Марантиди, выполнявший на акции редакционное задание издания. Его увезли в ОВД.

В числе задержанных оказались и другие журналисты, в частности, корреспондент Коммерсанта Петр Пархоменко и главный редактор МБХ-Медиа Вероника Куцылло.

РосСМИ сообщают, что также задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.

Спустя несколько часов полиция начала применять дубинки, а поливальные машины на Трубной полили водой участников марша.

Фото: twitter.com/MBKhMedia

Участники шествия собрались на Чистых прудах около 10:00-11:00. Они требовали наказать виновных в провокации против Голунова. За несколько часов до этого здесь появились полицейские автозаки. Сотрудники МВД призывали граждан разойтись.

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать шествие.

6 июня в Москве Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Статья УК РФ предусматривает 10-20 лет тюрьмы. Коллеги Голунова связывают арест с его профессиональной деятельностью: журналист - профессиональный расследователь, занимается чувствительными для власти и теневого бизнеса темами. Ранее получал множество угроз.

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