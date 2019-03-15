Массовое убийство в мечетях Новой Зеландии: жертв уже 49 человек

Фото: ЕРА

обновлено

49 человек были убиты и 48 ранены при атаке четырех злоумышленников на две мечети в Новой Зеландии. Об этом со ссылкой на сообщение премьер-министра страны Джасинду Ардерн пишет местное издание New Zealand Herald.

41 человек погиб в мечети около Хагли-Парк, еще 7 человек были убиты в мечети в районе Линвуд. Где погиб еще один, не сообщается.

Реклама

Это самый кровавый теракт в истории Новой Зеландии.

Задержанные не были ни в одном из "террористических" списков спецслужб, пишет газета. "Это не то, чтобы кто-то из подобных лиц проскользнул незамеченным для нас", - пояснили правоохранители.

Напавший на мечеть Аль-Нур более 16 минут стримил в Facebook, как разворачивалось преступление: от подъезда к зданию и расстрела по комнатам мечети до добивания раненых.

Сегодня, 15 марта около 13:00-13:45 дня произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города городе Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Один из стрелков стримил видео расстрела в соцсети.