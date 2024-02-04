Мельник: Украине нужна большая поддержка не только в военном, но и дипломатическом плане

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Посол Украины в Бразилии, бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью немецкому изданию N-TV сказал, что мир должен приложить больше дипломатических усилий для окончания российско-украинской войны.

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"Как гражданин я хотел бы видеть более сильную дипломатическую инициативу со стороны Запада с участием других игроков, в том числе с Глобального Юга, особенно Китая и, возможно, Бразилии", — сказал он.



Мельник сказал, что не может прогнозировать, чем закончится война.

"Никто в Украине не хочет вести эту войну к последнему солдату. Для нас это вопрос сохранения нашей государственности. К сожалению, в течение истории нам слишком часто не удавалось сделать это. В последний раз мы потеряли свою государственность после Первой мировой войны. Мы смогли завоевать свою независимость лишь на четыре коротких года, между 1918 и 1922 годами, затем она снова исчезла, потому что коммунистическая Россия смогла воцариться кровью и террором. Эта травма остается с нами до сих пор", — сказал он.

По словам дипломата, окончание войны зависит от нескольких факторов, главный из которых – решительность украинцев.

"Но нам также нужна такая же стойкость наших друзей на Западе, особенно здесь, в Германии, и, конечно, в США. Я надеюсь, что наши союзники осознают, что Украине нужна гораздо большая поддержка. И не только в военном, но и дипломатическом" плане", — сказал он.

По мнению Мельника, прямых переговоров между Украиной и Россией сейчас быть не может, поэтому, может быть, нужно налаживать контакт через союзников.

"Крупнейшие державы – США, Германия, Великобритания, а также Китай и, возможно, Бразилия – должны не ждать, чем закончится большая война, а самостоятельно принимать меры. Некоторые, может, помнят инициативу Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, приведшую в Минских соглашениях в феврале 2015 года. Украинцы ненавидят эти слова, но если посмотреть трезво, в Минских соглашениях черным по белому было записано, что Москва должна вернуть все оккупированные территории в Донецкой и Луганской области до конца 2015 года. Путин обманул тогда и нас, и двух посредников. Это было горько. Но с другой стороны, это дало Украине семь лет после аннексии Крыма, чтобы стать сильнее – достаточно сильной, чтобы лучше отражать нынешнюю полномасштабную агрессию России", — сказал посол.

Он считает, что сейчас требуется новый, реальный дипломатический импульс для мирного урегулирования.

"Олафу Шольцу, конечно, недостаточно позвонить Путину, выслушать его сказки и ложь, а потом сказать: ОК, я хотя бы попробовал, в этом нет никакого смысла, я предпочел бы больше этого не делать, прощайте. Если просто позвонить ему и сказать: добрый день, господин Путин, не будете ли вы так любезны вывести наконец свои войска, – это не сработает.Нужна сложная стратегия, общий знаменатель, который, конечно, также необходимо тесно координировать с Украиной, потому что нам точно не нужен новый ленивый компромисс, как в Минске", — сказал Мельник.

Посол не исключает, что Шольцу стоило бы встретиться с Путиным на нейтральной территории.

"Я считаю, что Путин все еще рациональный человек. Возможно, есть моменты, которые параллельно еще большему военному давлению заставят Путина осознать, что войну лучше закончить немедленно. В любом случае даже самое тяжелое поражение он сможет продать российскому обществу как победу", – сказал Мельник.