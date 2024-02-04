Мельник: Україні потрібна більша підтримка не лише у військовому, але й дипломатичному плані

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Посол України в Бразилії, колишній заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому виданню N-TV сказав, що світ мав би докласти більше дипломатичних зусиль для закінчення російсько-української війни.

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"Як громадянин я хотів би бачити сильнішу дипломатичну ініціативу з боку Заходу за участі інших гравців, в тому числі з Глобального Півдня, особливо Китаю і, можливо, Бразилії", – сказав він.

Мельник сказав виданню, що не може спрогнозувати, чим закінчиться війна.

"Ніхто в Україні не хоче вести цю війну до останнього солдата. Для нас це питання збереження нашої державності. На жаль, протягом історії нам занадто часто не вдавалося зробити це. Останнього разу ми втратили свою державність після Першої світової війни. Ми змогли завоювати свою незалежність лише на чотири коротких роки, між 1918 і 1922 роками, потім вона знову щезла, тому що комуністична Росія змогла запанувати кров'ю і терором. Ця травма залишається з нами до сьогодні", – сказав він.

За словами дипломата, закінчення війни залежить від кількох факторів, головний з яких – рішучість українців.

"Але нам також потрібна така ж стійкість наших друзів на Заході, особливо тут, в Німеччині, і, звичайно, у США. Я сподіваюсь, що наші союзники усвідомлять, що Україні потрібна набагато більша підтримка. І не лише у військовому, але й дипломатичному плані", – сказав він.

На думку Мельника, прямих переговорів між Україною й Росією зараз бути не може, тому, можливо, потрібно налагоджувати контакт через союзників.

"Найбільші держави – США, Німеччина, Велика Британія, а також Китай і, можливо, Бразилія – мають не чекати, чим закінчиться велика війна, а самостійно вживати заходів. Дехто, може, пам'ятає ініціативу Ангели Меркель і Франсуа Олланда, яка призвела до Мінських угод в лютому 2015 року. Українці ненавидять ці слова. Але якщо глянути тверезо, в Мінських угодах чорним по білому було записано, що Москва повинна повернути всі окуповані території в Донецькій і Луганській області до кінця 2015 року. Путін обманув тоді і нас, і двох посередників. Це було гірко. Але з іншої сторони, це дало Україні сім років після анексії Криму, щоб стати сильнішою – достатньо сильною, щоб краще відбивати нинішню повномасштабну агресію Росії", – сказав посол.

Він вважає, що зараз потрібен новий, реальний дипломатичний імпульс для мирного врегулювання.

"Олафу Шольцу, звичайно, недостатньо зателефонувати Путіну, вислухати його казки та брехню, а потім сказати: ОК, я хоча б спробував, у цьому немає жодного сенсу, я волів би більше цього не робити, бувайте. Якщо просто подзвонити йому і сказати: доброго дня, пане Путіне, чи не будете ви так люб'язні вивести нарешті свої війська, – це не спрацює. Потрібна складна стратегія, спільний знаменник, який, звичайно, також необхідно тісно координувати з Україною, бо нам точно не потрібен новий лінивий компроміс, як у Мінську", – сказав Мельник.

Посол не виключає, що Шольцу варто було б зустрітися з Путіним на нейтральній території.

"Я вважаю, що Путін все ще раціональна людина. Можливо, є моменти, які паралельно з ще більшим військовим тиском змусять Путіна усвідомити, що війну краще закінчити негайно. В будь-якому випадку навіть найтяжчу поразку він зможе продати російському суспільству як перемогу", – сказав Мельник.

20 червня президент Володимир Зеленський призначив Андрія Мельника надзвичайним та повноважним послом у Бразилії.