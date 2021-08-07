Мэр Минска приказал "принять меры" против украинских товаров на полках магазинов

Глава Городского исполкома Минска Владимир Кухарев приказал представителям торговых сетей супермаркетов, работающих в Минске, "принять меры" против производителей из стран, которые ввели санкции против режима Лукашенко и оказались на "лучших полках" магазинов. Об этом сообщает пропагандистское издание SB.by.

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По его словам, товары из Украины, Литвы и Польши замещают беларускую продукцию в магазинах.

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции – Украина, Литва, Польша, – а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: либо ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", – сказал Кухарев.

26 мая 2021 через принудительную посадку самолета Ryanair в Минске под угрозой уничтожения и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича Кабинет министров прекратил авиасообщение с Беларусью, а Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против сторонников Лукашенко.

В ответ Совет министров Беларуси ввел индивидуальное лицензирование против ряда товаров из Украины и пообещал диверсифицировать экспортные поставки.

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Станислав Стороженко

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