Меркель и Макрон предложили помощь с лечением Навального

Канцлер Германии призвала как можно скорее расследовать произошедшее с российским оппозиционером

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что их страны готовы оказать помощь в лечении российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом они рассказали на совместной пресс-конференции, сообщает France 24 и DW.

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"Мы готовы предложить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его родственникам, касающуюся здоровья, убежища и защиты", – заявил Макрон.

Меркель заявила о готовности обеспечить Навальному лечение в немецких клиниках, а также призвала Москву к скорейшему расследованию случившегося.

20 августа Навальному стало плохо в самолете. Соратники считают, что его отравили.

В тот же день Навальный впал в кому.

Врачи больницы в Омске, куда доставили Навального, заявляют, что он нетранспортабелен, а его сторонники уверены, что оппозиционера не хотят перевозить в европейские больницы, чтобы скрыть факт отравления.

Наталия Медведева

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