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15.05.2019, 20:18

Меркель назвала Китай, РФ и США крупнейшими конкурентами Европы

Меркель назвала Китай, РФ и США крупнейшими конкурентами Европы - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

Европе следует объединиться, чтобы устоять, уверена канцлер Германии

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Европе следует объединиться, чтобы устоять перед своими крупнейшими конкурентами - Китаем, Россией и США. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Голос Америки.

"Несомненно, Европа должна изменить свою позицию в современном мире", - сказала канцлер.

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Среди вызовов, стоящих перед Европой, Меркель назвала вмешательство в выборы со стороны России, экономическую политику Китая и монополию США в сфере цифровых технологий.

В качестве примера того, как Европа взаимодействует в непростых условиях Меркель назвала формирование общей позиции Европы относительно конфликта в Украине.

"Просто заявлять, что нам удалось сохранять мир в течении 70 лет, уже не достаточно, чтобы оправдать европейский проект. Без аргументов, которые направят Европу на будущее, европейский мирный проект понесет больший ущерб, чем кто-то думает", - сказала Меркель.

В начале февраля Меркель назвала фейковые новости одной из самых больших угроз для безопасности в будущем.

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Теги: Ангела Меркель, Европа
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