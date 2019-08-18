Меркель о Brexit: Мы готовы к вариантам

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена до последнего момента искать решения по Brexit, но при этом нерегулируемый выход Британии из Евросоюза не станет неожиданностью немецкого правительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет, - заявила в воскресенье, 18 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель во время дня открытых дверей в немецком правительстве в Берлине. - Однако я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение", - сказала канцлер.

По ее словам, будет лучше, если Великобритания выйдет из ЕС с договором.

"Но если нет, мы готовы и к другим вариантам", - добавила глава правительства Германии.

ремьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна абсолютно точно выйдет из состава Европейского Союза 31 октября. 12 августа п

Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй , не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.

Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта.

Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении.

Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.

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