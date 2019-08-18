Меркель о Brexit: Мы готовы к вариантам

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена до последнего момента искать решения по Brexit, но при этом нерегулируемый выход Британии из Евросоюза не станет неожиданностью немецкого правительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет, - заявила в воскресенье, 18 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель во время дня открытых дверей в немецком правительстве в Берлине. - Однако я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение", - сказала канцлер.
По ее словам, будет лучше, если Великобритания выйдет из ЕС с договором.
"Но если нет, мы готовы и к другим вариантам", - добавила глава правительства Германии.
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