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Меркель о Brexit: Мы готовы к вариантам

Меркель о Brexit: Мы готовы к вариантам - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.08.2019, 21:34

Канцлер Германии намерена до последнего момента искать решения по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена до последнего момента искать решения по Brexit, но при этом нерегулируемый выход Британии из Евросоюза не станет неожиданностью немецкого правительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет, - заявила в воскресенье, 18 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель во время дня открытых дверей в немецком правительстве в Берлине. - Однако я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение", - сказала канцлер.

По ее словам, будет лучше, если Великобритания выйдет из ЕС с договором.

"Но если нет, мы готовы и к другим вариантам", - добавила глава правительства Германии.

  • 12 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна абсолютно точно выйдет из состава Европейского Союза 31 октября. 
  • Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй, не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.
  • Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта.
  • Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении.
  • Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.

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