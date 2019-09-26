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Меркель объяснила, в чем не согласна с экоактивисткой Тунберг

Меркель объяснила, в чем не согласна с экоактивисткой Тунберг - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)
26.09.2019, 11:23

Канцлер Германии отреагировала на речь 16-летней школьницы из Швеции

Канцлер Германии Ангела Меркель в целом одобряет движение защитников климата, инициатором которого является 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, но не во всем соглашается с ней. Об этом Меркель сказала журналистам на полях Климатического саммита в Нью-Йорке после встречи с Тунберг, сообщает Укринформ.

"Я с ней встретилась. Но я, возможно, захочу воспользоваться этой возможностью и сказать, что я не соглашаюсь с ней в одном", - отметила канцлер.

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Она вспомнила речь девушки, во время которой сама сидела в зале. По ее словам, в этой речи не нашло достаточно отражение того, как технологии и инновации, особенно в энергетике, секторе энергосбережения, открывают новые возможности для достижения поставленных целей.

"Мы хотим использовать эти возможности, и я предоставляю здесь большое значение инновациям и технологиям. Это противоречие тому, что я услышала накануне", - уточнила Меркель.

Канцлер убеждена, что ее страна несет международную ответственность за защиту климата, а также одобренную на днях национальную программу относительно этого. Она пообещала, что правительство очень тщательно проверит, реально ли достичь поставленных целей. Если же будет понятно, что это невозможно, то будут сделаны шаги по усовершенствованию.

"Но, достигая этих целей, мы делаем свой вклад в выполнение Парижского соглашения", - подчеркнула Меркель.

  • 23 сентября Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и обвинила политиков в "краже ее детства".

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Ангела Меркель
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