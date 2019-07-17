Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 06:46

Меркель отреагировала на назначение нового главы Еврокомиссии

Меркель отреагировала на назначение нового главы Еврокомиссии - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

Канцлер Германии уверена, что Урсула фон дер Ляйен справится с вызовами

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что ее экс-министр обороны Урсула фон дер Ляйен справится с вызовами, стоящими перед европейскими институтами, возглавляя Европейскую комиссию. Об этом сообщает Укринформ.

"Я рада, потому что с ней (фон дер Ляйен, - ред.) во главе Европейской комиссии будет стоять уверенный и такой, что умеет убеждать, европеец. Теперь она решительно будет решать задачи, с которыми мы сталкиваемся как Европейский Союз", - сказала Меркель.

Она отметила, что хотя и теряет давнего министра своего правительства, вместо этого получает нового партнера в Брюсселе, на хорошее сотрудничество с которым рассчитывает.

Канцлер подчеркнула, что Еврокомиссию впервые возглавила женщина.

Урсулу фон дер Ляйен поздравила также председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она также отметила, что Урсула фон дер Ляйен является "европейкой до мозга костей", которая хочет удержать Европу единой и сделать ее сильнее.

"Миру нужна сильная, дееспособная, правовая Европа ... В своей речи фон дер Ляйен четко заявила, что будет противостоять всем, кто будет пытаться такую ​​Европу разрушить и атаковать", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Глава ХДС отметила, что много вопросов вызывает то, что кандидатку не поддержали немецкие социал-демократы и зеленые.

16 июля в Страсбурге депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

10 июля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы.

Читайте также: Новый глава Еврокомиссии: Хочу двигать Европу вперед

Отправить:
Распечатать:
Теги: Ангела Меркель, урсула фон дер ляйен, вызовы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 