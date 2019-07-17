Меркель отреагировала на назначение нового главы Еврокомиссии

Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что ее экс-министр обороны Урсула фон дер Ляйен справится с вызовами, стоящими перед европейскими институтами, возглавляя Европейскую комиссию. Об этом сообщает Укринформ.

"Я рада, потому что с ней (фон дер Ляйен, - ред.) во главе Европейской комиссии будет стоять уверенный и такой, что умеет убеждать, европеец. Теперь она решительно будет решать задачи, с которыми мы сталкиваемся как Европейский Союз", - сказала Меркель.

Она отметила, что хотя и теряет давнего министра своего правительства, вместо этого получает нового партнера в Брюсселе, на хорошее сотрудничество с которым рассчитывает.

Канцлер подчеркнула, что Еврокомиссию впервые возглавила женщина.

Урсулу фон дер Ляйен поздравила также председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она также отметила, что Урсула фон дер Ляйен является "европейкой до мозга костей", которая хочет удержать Европу единой и сделать ее сильнее.

"Миру нужна сильная, дееспособная, правовая Европа ... В своей речи фон дер Ляйен четко заявила, что будет противостоять всем, кто будет пытаться такую ​​Европу разрушить и атаковать", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Глава ХДС отметила, что много вопросов вызывает то, что кандидатку не поддержали немецкие социал-демократы и зеленые.

16 июля в Страсбурге депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

10 июля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы.

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