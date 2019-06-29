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29.06.2019, 18:18

Меркель после приступов тремора заверяет, что она "в порядке"

Меркель после приступов тремора заверяет, что она "в порядке" - Фото
Фото: ЕРА

Канцлер Германии убеждена, что "эта реакция исчезнет так же, как и возникла"

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что она "в порядке" после двух приступов тремора на публике, которые вызвали беспокойство по поводу ее здоровья. Об этом Меркель сказала сегодня, выступая на саммите G20 в Осаке, передает ВВС

Меркель убеждена, что "эта реакция исчезнет так же, как и возникла".

На вопрос, каковы причины этой реакции и консультировалась ли она с врачом, канцлер Германии ответила, что ей "особо нечего сообщить".

18 июня Меркель во время встречи с президентом Владимиром Зеленским почувствовала серьезное недомогание. Она сама признала это, но  уверяла, что чувствует себя хорошо, выпив "как минимум три стакана воды".

Похожий случай произошле 27 июня на встрече с президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером в Берлине.

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Теги: Ангела Меркель, G20, тремор
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