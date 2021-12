Метеорологи рассказали о рекордной жаре в Арктике. В Сибири было +38°C 

Метеорологи озвучили новый температурный рекорд: 20 июня 2020 года столбики термометра в российском городе Верхоянск в Сибири показали +38 °C. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Температура, более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики, была измерена на метеорологической станции во время исключительно продолжительной сибирской волны тепла", – сказано в сообщении.

Ученые напоминают: Верхоянск является рекордсменом по самым высоким и самым низким температурам, когда-либо зарегистрированным к северу от полярного круга.

Уточняется, что летом минувшего года температура в Сибири была на 10 °C выше нормы, что "привело к разрушительным пожарам, вызвало массовую потерю морского льда".

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас подчеркнул: никогда не фиксировалось так много аномальных климатических явлений, как в последнее время.

По его словам, в 2020 и 2021 годах в Долине смерти в Калифорнии (США) были зафиксированы самые высокие показания температуры – +54,4 °C. Эти данные сейчас анализируют ученые. Самый высокий температурный показатель Европы этим летом – +48,8 °C на итальянском острове Сицилия.

#BREAKING The UN's World Meteorological Organization recognises a new record-high temperature in the Arctic, confirming a reading in Siberia last year of 38 degrees Celsius (100.4 degrees Fahrenheit). pic.twitter.com/rBaiuO8b1i