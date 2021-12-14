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Метеорологи рассказали о рекордной жаре в Арктике. В Сибири было +38°C 

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 14:41
Метеорологи рассказали о рекордной жаре в Арктике. В Сибири было +38°C  - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Метеорологи озвучили новый температурный рекорд: 20 июня 2020 года столбики термометра в российском городе Верхоянск в Сибири показали +38 °C. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация.

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"Температура, более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики, была измерена на метеорологической станции во время исключительно продолжительной сибирской волны тепла", – сказано в сообщении.

Ученые напоминают: Верхоянск является рекордсменом по самым высоким и самым низким температурам, когда-либо зарегистрированным к северу от полярного круга.

Уточняется, что летом минувшего года температура в Сибири была на 10 °C выше нормы, что "привело к разрушительным пожарам, вызвало массовую потерю морского льда".

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас подчеркнул: никогда не фиксировалось так много аномальных климатических явлений, как в последнее время.

По его словам, в 2020 и 2021 годах в Долине смерти в Калифорнии (США) были зафиксированы самые высокие показания температуры – +54,4 °C. Эти данные сейчас анализируют ученые. Самый высокий температурный показатель Европы этим летом –  +48,8 °C на итальянском острове Сицилия.

  • Летом 2021-го в ООН подготовили первую за семь лет масштабную оценку изменений климата. В отчете говорится, что глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.
  • В июне эксперты пришли к выводу: климатические катаклизмы уничтожают посевы сельскохозяйственных культур. Это грозит росту цен на продовольствие, которые уже близки к максимальным за десятилетие.
  • Мир может столкнуться с глобальным водным кризисом на фоне угроз, связанных с изменениями климата. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации.

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Яна Катасонова
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