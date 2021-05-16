Мэтью Макконахи может баллотироваться на пост губернатора Техаса – Politico

Актер Мэтью Макконахи может баллотироваться на пост губернатора штата Техас в 2022 году. Об этом пишет Politico.

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"Слухи о потенциальной кандидатуре Макконахи ходят уже несколько месяцев, и актер не скрывает своего интереса к политике и общественному лидерству", – пишут журналисты.

Издание отмечает, что актер звонил влиятельным людям в политических кругах штата, в том числе представителю от республиканцев. Однако, несмотря на это, до сих пор пока неясно, от какой партии может выступать Макконахи.

"Если МакКонахи баллотируется в качестве независимого кандидата, это, скорее всего, отстранит избирателей как от демократов, так и от независимых, и склонит чашу весов в пользу Грега Эбботта (республиканец – ред.)", – сообщает издание.

В октябре 2019 года американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

4 ноября Уэст сообщил, что дописал свое имя в избирательном бюллетене на выборах президента США и проголосовал за себя.

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Станислав Стороженко

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