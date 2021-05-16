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Мэтью Макконахи может баллотироваться на пост губернатора Техаса – Politico

16.05.2021, 22:12
Мэтью Макконахи может баллотироваться на пост губернатора Техаса – Politico - Фото
Мэтью Макконахи (Фото - ЕРА)

Актер Мэтью Макконахи может баллотироваться на пост губернатора штата Техас в 2022 году. Об этом пишет Politico.

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"Слухи о потенциальной кандидатуре Макконахи ходят уже несколько месяцев, и актер не скрывает своего интереса к политике и общественному лидерству", – пишут журналисты. 

Издание отмечает, что актер звонил влиятельным людям в политических кругах штата, в том числе представителю от республиканцев. Однако, несмотря на это, до сих пор пока неясно, от какой партии может выступать Макконахи. 

"Если МакКонахи баллотируется в качестве независимого кандидата, это, скорее всего, отстранит избирателей как от демократов, так и от независимых, и склонит чашу весов в пользу Грега Эбботта (республиканец – ред.)", – сообщает издание. 

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Станислав Стороженко
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Мэтью Макконахи актер техас выборы США
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