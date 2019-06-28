Мэй назвала условие для восстановления отношений с Россией

Тереза Мэй и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не может быть нормализации отношений между официальными Лондоном и Москвой до тех пор, пока РФ не прекратит свою "безответственную" деятельность по всему миру. Об этом сообщает The Telegraph.

Мэй предупредила Путина, что Россия должна пойти "другим путем", если хочет "других отношений" с Великобританией.

В ходе встречи речь также шла об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В ходе саммита Путин высказал мнение о том, что либеральные ценности устарели, на что Мэй ответила: Британия продолжит "безоговорочно защищать либеральную демократию, а также права человека и равенство всех групп, включая ЛГБТ".

Как сообщалось ранее, на полях саммита прошла также встреча президента Дональда Трампа с Путиным. Они обсудили, в том числе, Украину, однако вопрос украинских пленных моряков не поднимался.