МИД Китая о коронавирусе: Пандемия, вероятно, была вызвана отдельными вспышками в мире

Пандемия коронавируса могла начаться с отдельных вспышек в разных местах мира, а Китай первым о ней сообщил. Такое мнение в интервью Xinhua высказал министр иностранных дел Китая Ван И.

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"Мы бежали наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей о случаях заболевания миру. Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, была вызвана отдельными вспышками в нескольких местах в мире", – сказал он.

Он также заверил, что когда коронавирус поразил Китай, Пекин "незамедлительно" провел эпидрасследование, идентифицировал патоген и опубликовал ключевую о нем информацию.

Впервые о новом коронавирусе стало известно после вспышки заболеваемости в китайском Ухане в конце 2019-го – начале 2020-го.

В марте 2020-го госсекретарь США Майкл Помпео обвинял власть Китая в "утаивании" от мира информации, необходимой для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом.

В мае 2020 года более 120 стран призвали начать тщательное расследование происхождения и причин распространения коронавирусной болезни СOVID-19. В Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения COVID-19, но оно должно быть научным, а не политическим.

30 декабря 2020-го сообщалось, что по данным AP, правительство Китая жестко контролирует все исследования о происхождении нового коронавируса.

Марк Сировой

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