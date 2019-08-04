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МИД РФ обвинил Германию и США во вмешательстве во внутренние дела

МИД РФ обвинил Германию и США во вмешательстве во внутренние дела - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)
04.08.2019, 23:29

Захарова заявила, что американское посольство и немецкие СМИ призывали людей выйти на акцию протеста

МИД РФ направит официальные обращения к США и Германии из-за "вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России" в связи акцией протеста в Москве и массовыми задержаниями.  Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает прокремлевское агентство ТАСС.

По ее словам, руководство США "будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела".

"Посольство США в Москве опубликовало маршрут хождения, так называемой прогулки, которая предстояла в субботу. Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее", - добавила она отметив, что только в самом конце документа опубликована просьба избежать следования по указанному маршруту.

По ее мнению, маршрут призывал "подключиться к этому мероприятию".

Захарова также заявила, что во внутренние дела вмешивались и СМИ, в частности, - немецкий телеканал Deutsche Welle. Она назвала "феноменальным проколом" публикацию этим каналом на русском языке призыва к москвичам выходить на акцию протеста. "К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны - тем более, речь идет о канале, который имеет государственное финансирование - наши озабоченности и практические шаги, которые мы будем предпринять", - сказала она.

Ранее сегодня МИД Германии заявил, что массовые задержания в Москве – это нарушение Россией международных обязательств, согласно которым граждане имеют право на мирные собрания и свободу выражения мнений.

3 августа в Москве на акции за честные выборы в Мосгордуму силовики задержали более 800 человек.

Как сообщалось ранее сегодня, пять человек попали в больницу.

 

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Мария Захарова мид рф протесты в Москве
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