Министр финансов Израиля заявил, что "палестинского народа нет". Вашингтон упрекнул его

Известный скандальными высказываниями ультраконсервативный министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отрицал существование палестинского народа, а до того заявил, что "Израиль должен его стереть". Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Кто был первым палестинским царем? Какой язык у палестинцев? Была ли когда-то палестинская валюта? Существует ли палестинская история или культура? Палестинского народа не существует", — сказал Смотрич.

По его мнению, "идея палестинской нации была изобретена в прошлом веке в ответ на движение еврейских националистов (сионистов) за основание современного Израиля".

CNN также сообщает, что в начале марта 2023 года Смотрич заявил, что палестинский город Хуавара "должен быть уничтожен Израилем".

Это заявление возникло на фоне событий в Хуаваре на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан в конце февраля, где во время очередных столкновений между израильскими поселенцами и палестинцами застрелили двоих братьев-израильтян. Это привело к мстительному нападению со стороны еврейских поселенцев, в результате чего по меньшей мере один палестинец погиб, другие были ранены.

Белый дом регулярно осуждает заявления Смотрича, называя его комментарии "безответственными".

В этот раз спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что слова министра финансов Израиля "никак не помогут снять напряженность в регионе".

"Мы категорически против такой речи. И это крайне бесполезно. Надо пытаться снизить напряженность и пытаться найти жизнеспособное решение о двух государствах в будущем", – сказал Кирби.

Администрация Палестины расценила слова Смотрича как "расистские", назвав их "попыткой фальсифицировать историю". В ее заявлении утверждается, что палестинский народ "существовал на этой земле вечно".

13 апреля 2022 года Палестина отказалась осудить Россию за войну против Украины и за убийство гражданских.

28 февраля 2023 года ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщило, что Россия в Ливане занимается вербовкой палестинских наемников для участия в войне против Украины.

Читайте также: Саудовская Аравия может признать Израиль в обмен на помощь с ядерной программой – WSJ

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.