Министр назвал президента Эстонии "эмоциональной женщиной"

Керсти Кальюлайд (фото - EPA)

Министр внутренних дел и председатель партии EKRE Март Хельме считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд повела себя как "эмоциональная женщина", когда открыто выразила свое недовольство во время принесения присяги экс-министром внешней торговли Марти Куузиком. Об этом Хельме заявил на состоявшейся после заседания правительства пресс-конференции, передает ERR.ee.

"Это может себе позволить поддавшаяся эмоциям женщина. Но Керсти Кальюлайд не просто женщина, а президент Эстонской Республики", - сказал лидер консерваторов, комментируя уход Кальюлайд из зала Рийгикогу во время принесения Куузиком присяги.

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"Она читает одну статью и настолько эмоционально раздражается, как женщина, что сразу принимает скоропалительное решение", - добавил Хельме.

По его мнению, президент либо не совладала с собой, либо выразила свои политические предпочтения, что не соответствует ее должностным функциям.

Хельме добавил, что в такой ситуации допустимо задать вопрос, как такой человек поступит в кризисной ситуации.

Новое правительство Эстонии принесло присягу 29 апреля.

Незадолго до этого издание Eesti Ekspress сообщило о подозрениях в семейном насилии в отношении министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика (EKRE), который заявил о своей невиновности, но под огнем поднявшейся критики уже на следующий день подал в отставку.

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что президент может вести себя так, как считает правильным. "То, как президент Эстонской Республики хотела себя вести на принесении правительством присяги, было ее правом", - сказал Ратас.

Он добавил, что считает отставку Куузика правильным шагом и полностью доверяет правоохранительным органам, которые возбудили уголовное дело после публикации в Eesti Ekspress.

28 апреля сообщалось, что Кальюлайд в апреле этого года посетит Москву с рабочим визитом впервые за восемь лет.