Минздрав обновил перечень стран с высоким распространением COVID-19: список

На первом месте по распространению COVID-19 находится карликовое государство Андорра – 1496 случаев заболевания на 100 000

Министерство здравоохранения опубликовало список стран с высоким уровнем распространения COVID-19. Соответствующий перечень появился на сайте Минздрава.

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В списке стран указана информация по количеству активных случаев заболевания коронавирусом на 100 000 населения в каждой стране. К красной зоне отнесены государства, в которых этот показатель превышает значение для Украины.

На первом месте по распространению COVID-19 находится карликовое государство Андорра – 1496 случаев заболевания на 100 000. Всего в красную зону попали 45 стран, среди которых: США, Великобритания, Испания, Франция, Чехия, Бельгия, Армения, Молдова, Нидерланды.

Украина отнесена к зеленой зоне. По состоянию на 16 октября в стране 176,5 активных случаев на 100 000 населения.

Всего в зеленую зону попали 150 стран.

ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие месяцы заболеваемость в Украине может возрасти до 7000–9000 в сутки.

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

По данным за 16 октября, Украина находится на 25 месте по количеству инфицированных коронавирусом с начала пандемии в мире.

За последние сутки в стране выявили 5992 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Станислав Стороженко

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