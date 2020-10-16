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Минздрав обновил перечень стран с высоким распространением COVID-19: список

16.10.2020, 14:30
Минздрав обновил перечень стран с высоким распространением COVID-19: список - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

На первом месте по распространению COVID-19 находится карликовое государство Андорра – 1496 случаев заболевания на 100 000

Министерство здравоохранения опубликовало список стран с высоким уровнем распространения COVID-19. Соответствующий перечень появился на сайте Минздрава. 

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В списке стран указана информация по количеству активных случаев заболевания коронавирусом на 100 000 населения в каждой стране. К красной зоне отнесены государства, в которых этот показатель превышает значение для Украины. 

На первом месте по распространению COVID-19 находится карликовое государство Андорра – 1496 случаев заболевания на 100 000. Всего в красную зону попали 45 стран, среди которых: США, Великобритания, Испания, Франция, Чехия, Бельгия, Армения, Молдова, Нидерланды. 

Украина отнесена к зеленой зоне. По состоянию на 16 октября в стране 176,5 активных случаев на 100 000 населения. 

Всего в зеленую зону попали 150 стран. 

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Станислав Стороженко
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