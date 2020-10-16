COVID-19. Украина – на 25 месте по числу заболевших в мире: данные по 10 странам
С начала пандемии в мире COVID-19 заразились 39 170 483, в Украине – 281 239 человек
Украина находится на 25 месте по количеству инфицированных коронавирусом с начала пандемии в мире, в стране заболели 281 239 человек. Об этом сегодня говорится в данных Worldometers.
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На первом месте находится США – 8 216 315 заразившихся, на втором – Индия (7 365 509), третьем – Бразилия (5 170 996), четвертом – Россия (1 354 163), пятом – Испания (972 958), шестом – Аргентина (949 063), седьмом – Колумбия (936 982), восьмом – Перу (859 740), девятом – Мексика (834 910), десятом – Франция (809 684).
С начала эпидемии в мире зафиксировано 39 170 483 заболевших, 1 102 926 летальных случаев, 29 378 708 выздоровевших.
- 15 октября сообщалось, что в Чехии зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом за сутки – 9544 новых случая.
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