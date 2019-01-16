"Мир – ад": в Нью-Йорке мужчина с молотком ворвался в ресторан

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Мужчина, вооруженный молотком, ворвался в один из ресторанов в Бруклине и стал избивать людей. Шеф-повар заведения скончался от полученных ранений, сообщает NBC New York со ссылкой на полицию.

Злоумышленник также избил 60-летнего владельца ресторана и 50-летнего рабочего.

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Все трое пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии. Один из них, шеф-повар заведения, скончался.

Посетители выбегали на улицу и пытались укрыться в соседнем баре.

Они говорят, что мужчина вошел в ресторан и стал избивать случайных людей, при этом выкрикивая: "Я убью всех, мир – ад".

После нападения злоумышленник пытался скрыться, однако его задержали полицейские. Сейчас они допрашивают мужчину. О его мотивах пока ничего не известно.

15 января, в Найроби вооруженные боевики атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс. Жертвами теракта стали 14 человек.