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16.01.2019, 12:43

Резня в кенийской гостинице: назвали цель террористов

Резня в кенийской гостинице: назвали цель террористов - Фото
Фото: EPA

Жертвами теракта в кенийской столице стали 14 человек, среди них граждане США и Великобритании

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Целью нападения террористов на гостинично-офисный комплекс в Найроби была конференция, организованная Соединенными Штатами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным кенийской полиции, мероприятие должно было состояться в отеле Dusit.

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"Но в последний момент место проведения было изменено", - сказал представитель антитеррористической полиции Кении Мавира Мунгания.

Президент Кении Ухуру Кениата отметил, что все шесть напавших боевиков на отель убиты. Жертвами теракта стали 14 человек.

По данным СМИ, среди тел погибших, доставленных в морг, есть гражданин США и подданный Великобритании. Местные СМИ сообщают о не менее 20 раненых.

15 января, в Найроби вооруженные боевики атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс.

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Теги: теракт, кения, найроби
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