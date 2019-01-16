Резня в кенийской гостинице: назвали цель террористов

Фото: EPA

Целью нападения террористов на гостинично-офисный комплекс в Найроби была конференция, организованная Соединенными Штатами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным кенийской полиции, мероприятие должно было состояться в отеле Dusit.

Реклама

"Но в последний момент место проведения было изменено", - сказал представитель антитеррористической полиции Кении Мавира Мунгания.

Президент Кении Ухуру Кениата отметил, что все шесть напавших боевиков на отель убиты. Жертвами теракта стали 14 человек.

По данным СМИ, среди тел погибших, доставленных в морг, есть гражданин США и подданный Великобритании. Местные СМИ сообщают о не менее 20 раненых.

15 января, в Найроби вооруженные боевики атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс.