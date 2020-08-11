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Мириады звезд в небе. Сегодня ночью можно будет полюбоваться звездопадом: видео

11.08.2020, 14:41
Мириады звезд в небе. Сегодня ночью можно будет полюбоваться звездопадом: видео - Фото
Метеорный поток над озером Козьяк, Хорватия (Фото: Георгий Лицовский/ЕРА)

Метеорный поток Персеиды достигнет своей яркости в ближайшие две ночи

Сегодня и завтра ночью на небе можно будет наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов в году - метеорный поток Персеиды. Это природное явление происходит каждый год в период примерно с 17 июля по 26 августа - когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла.

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При попадании в атмосферу мелкие частицы кометы сгорают и на небе появляются яркие вспышки, которые и называют звездопадом. Видео о том, как это было в одном из прошлых годов, опубликовали в Youtube.

В этом году скорость метеорного потока составит около 30-40 метеоров в час, сообщает Washington Post. Особенно хорошо звездопад будет видно в предрассветные часы на темном и чистом небе вдали от городского освещения. 

Чтобы фотографии метеоритного дождя получились яркими и четкими, эксперты NASA дали десять советов как провести качественную фотосъемку.

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Дарья Мостовая
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