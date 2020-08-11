Мириады звезд в небе. Сегодня ночью можно будет полюбоваться звездопадом: видео

Метеорный поток Персеиды достигнет своей яркости в ближайшие две ночи

Сегодня и завтра ночью на небе можно будет наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов в году - метеорный поток Персеиды. Это природное явление происходит каждый год в период примерно с 17 июля по 26 августа - когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

При попадании в атмосферу мелкие частицы кометы сгорают и на небе появляются яркие вспышки, которые и называют звездопадом. Видео о том, как это было в одном из прошлых годов, опубликовали в Youtube.

В этом году скорость метеорного потока составит около 30-40 метеоров в час, сообщает Washington Post. Особенно хорошо звездопад будет видно в предрассветные часы на темном и чистом небе вдали от городского освещения.

Чтобы фотографии метеоритного дождя получились яркими и четкими, эксперты NASA дали десять советов как провести качественную фотосъемку.

В мае над черноморским побережьем Турции взорвался "вероятный метеорит" - видео.

Читайте также: Марс, Юпитер, Сатурн и потоки Персеиды. Что можно посмотреть на небе в августе

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.