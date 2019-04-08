Могерини заявила о необходимости гуманитарного перемирия в Ливии

Федерика Могерини (фото - president.gov.ua)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала тревожной ситуацию в Ливии и призвала стороны конфликта заключить гуманитарное перемирие. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Ситуация в Ливии очень тревожная. Важно, чтобы страны ЕС вместе выступили за заключение гуманитарного перемирия", - заявила она в Люксембурге, в понедельник, 8 апреля, по прибытии на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам.

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Могерини призвала ливийскую национальную армию и силы правительства в Триполи воздержаться от боевых действий и вернуться к переговорам.

"Противоборствующие стороны должны поделить власть и ответственность, подчинить свои личные интересы служению народа, чтобы совместно найти решение проблемы", - сказала она. Евросоюз поддержит эти усилия.

8 апреля сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанес авиаудар к юго-западу от Триполи.

7 апреля африканское командование ВС США решило временно перебазировать свой контингент из Ливии из-за ухудшения условий безопасности.

Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. Его армия взяла под контроль несколько населенных пунктов. 5 апреля он заявил, что продолжит наступление на Триполи.

Правительственным войскам Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа удалось освободить аэропорт столицы. В то же время на прилегающих к аэропорту территориях в районе Каср Бен-Гашир продолжаются столкновения.