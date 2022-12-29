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Могут быть "катастрофические последствия для всех" — МИД Беларуси об инциденте с ракетой

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 17:59
Могут быть
Фото: Беларускі Гаюн

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима и заявило ему "решительный протест в связи с инцидентом с ракетой". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает Белта.

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По данным беларуской стороны, их силы ПВО сбили над территорией Беларуси "украинскую ракету комплекса С-300".

"Это очень серьезный инцидент. И беларуская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится", – сказал представитель МИД.

Украина пока официально не комментировала инцидент с ракетой. На данный момент нет никаких доказательств того, что ракета именно "украинская".

По словам Глаза, Беларусь потребовала, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска ракеты, привлекла к ответственности виновных "и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех".

  • Ранее сегодня разведсообщество Беларускі Гаюн со ссылкой на информацию и фотографии "из местных пабликов" сообщило, что недалеко от деревни Горбаха Ивановского района Брестской области упали обломки ракеты. Позднее об этом написал ресурс Белта, официальный рупор пропаганды режима беларуского диктатора Александра Лукашенко.
  • В Беларуси заявили, что обломки принадлежат зенитной ракете С-300, которая была "запущена с территории Украины".
Вадим Ребрина
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