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В Беларуси нашли в поле обломки ракеты С-300. У Лукашенко заявили – "прилетела из Украины"

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 13:35
В Беларуси нашли в поле обломки ракеты С-300. У Лукашенко заявили –
Фото: сайты союзников оккупантов

Недалеко от деревни Горбаха Ивановского района Брестской области упали обломки ракеты, сообщает разведсообщество Беларускі Гаюн со ссылкой на информацию и фотографии "из местных пабликов". Позднее об этом написал ресурс Белта, официальный рупор пропаганды режима беларуского диктатора Александра Лукашенко.

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Судя по снимку, ракета (предположительно от ЗРК С-300) упала в поле.

"Была ли сбита ракета или упала сама — пока неизвестно", — добавили в Гаюне.

Белта пишет, что падение произошло якобы "в промежутке с 10:00 до 11:00". Пропагандисты уже утверждают, что она прилетела "с территории Украины на территорию Беларуси", и Лукашенко "немедленно был проинформирован".

Рупор официального Минска сообщает, что рассматриваются две основные версии:

1) залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше;
2) ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

В условиях войны на уничтожение Украины и ее народа нельзя доверять информации от союзников российских оккупантов. Россия неоднократно подделывала "улики". Например, выкладывая фотографии обломков ракеты HIMARS, найденные в другом месте, как "обломки ракет HIMARS в Еленовке".

Заявлений официальных лиц Украины о предполагаемом инциденте пока нет. 

Смотрите видео: Нацгвардеец с крыши дома сбил ракету россиян из ПЗРК – летела в сторону Киева

Євген Пилипенко
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война беларусь пво ракетный удар С-300
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