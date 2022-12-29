Утром 29 декабря во время массированной воздушной атаки РФ по территории Украины бойцы 4 бригады оперативного назначения им. Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Нацгвардии сбили одну из ракет врага. Видео опубликовано в YouTube-канале НГУ.

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Крылатую ракету поразили точным выстрелом из советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

В ролике показан момент пуска, но не попадания: о нем можно судить по радостным возгласам за кадром.

В описании к видео утверждается, что ракета летела в сторону Киева.

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Помимо этого, во время российской ракетной атаки в сети появился еще один аналогичный ролик, в котором видно, как сбили ракету. Позднее выяснилось, что это архивное видео (дата и место, однако, неизвестны):

Євген Пилипенко

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