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Нацгвардеец с крыши дома сбил ракету россиян из ПЗРК – летела в сторону Киева: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 13:17
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
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Утром 29 декабря во время массированной воздушной атаки РФ по территории Украины бойцы 4 бригады оперативного назначения им. Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Нацгвардии сбили одну из ракет врага. Видео опубликовано в YouTube-канале НГУ.

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Крылатую ракету поразили точным выстрелом из советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

В ролике показан момент пуска, но не попадания: о нем можно судить по радостным возгласам за кадром.

В описании к видео утверждается, что ракета летела в сторону Киева.

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Помимо этого, во время российской ракетной атаки в сети появился еще один аналогичный ролик, в котором видно, как сбили ракету. Позднее выяснилось, что это архивное видео (дата и место, однако, неизвестны):

Євген Пилипенко
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война пво пзрк ракетний удар пзрк игла
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