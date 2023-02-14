Молдова на несколько часов закрывала небо из-за "небольшого неопознанного объекта"

Сегодня, 14 февраля, в Молдове на несколько часов закрывали воздушное пространство в связи с замеченным в небе "небольшим неопознанным объектом". Об этом сообщает Управление гражданской авиации Молдовы (AAC).

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В AAC сообщил, что около 12:30 в Минобороны Молдовы поступила информация о том, что в воздушном пространстве страны в районе города Сороки обнаружен "неопознанный небольшой объект, похожий на метеозонд".

Учитывая погодные условия и невозможность наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полета, в целях безопасности и для защиты граждан, в 13:24 было принято решение о временном закрытии воздушного пространства.

После проверки информации и убедившись в отсутствии опасности, по предложению Минобороны Молдовы, в 14:46 воздушное пространство было снова открыто.

Сегодня в небе над Украиной зафиксировали воздушные шары РФ с уголковыми отражателями. В Воздушных силах ВСУ не знают, связано ли закрытие воздушного пространства в Молдове с этими шарами, но не исключают, что они могли попасть и на территорию других стран.

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Оксана Житнюк

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