Молдова закрыла воздушное пространство "по соображениям безопасности"

Молдова закрыла для авиаперелетов воздушное пространство. Об этом сообщает в Facebook авиакомпания Air Moldova.

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Компания сообщила, что "воздушное пространство над Молдовой закрыто, ожидаем возобновления рейсов". Пассажиров, которые уже находятся в аэропорту, на борту или планируют вылет, просят сохранять спокойствие и следить за информацией онлайн.

Сообщений о причинах решения о закрытии воздушного пространства страны пока нет.

По сообщению TVR Moldova, воздушное пространство "временно закрыто по соображениям безопасности до 16:00".

Ранее сегодня ресурс NewsMaker.md сообщал, что Air Moldova отменила сегодня 20 авиарейсов в Италию, Грузию, Германию, Польшу, Турцию, Ирландию и Великобританию, не поясняя причин отмены.

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13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует совершить в Кишиневе государственный переворот, чтобы установить там пророссийскую власть и затем использовать лояльную Кремлю страну в войне против Украины.

Сергій Бережний

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