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Молния убила четыре особи самой крупной человекообразной обезъяны

Молния убила четыре особи самой крупной человекообразной обезъяны - Фото
Фото: ЕРА
11.02.2020, 11:43

Тела нескольких горных горилл обнаружены в нацпарке с признаками смерти от поражения электротоком

В Африке удар молнии убил четырех горных горилл - подвида, который и без того находится под угрозой исчезновения. Об этом пишет пресс-служба организации Greater Virunga Transboundary Collaboration.

Трагический инцидент с тремя взрослыми самками и юным самцом случился в нацпарке горилл Мгахинга на юго-западе Уганды в округе Киросо. Предварительная экспертиза указала именно на такую причину смерти животных.

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По данным егерей парка, эта семейная группа горилл из 17 особей попала в Мгахингу в конце августа 2019 года.

Горные гориллы - один из двух подвидов восточных горилл с ареалом в районе Рифта Альбертин и в горах Вирунга. Эти животные обитают на склонах шести потухших вулканов на участке длиной около 40 и шириной 3-19 км, на высоте 2200-4300 м. На конец 2012-го их количество не превышало 880 особей. Это самая крупная человекообразная обезьяна.

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