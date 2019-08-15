Момент аварии. Новые видео авиакатастрофы под Москвой

В сети интернет появились новые видео авиакатастрофы, которая произошла 15 августа под Москвой.
На первом ролике зафиксирован момент, который привел к аварии. Пассажир снимал двигатель самолета, когда в него врезалась стая птиц.
Видео: Mash/Facebook
На втором ролике место показано место происшествия с высоты птичьего полета, снятое с помощью квадрокоптера. На видео четко видны борозды, которые оставил лайнер при экстренной посадке на кукурзное поле.
Видео: Baza/Youtube
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