Момент аварии. Новые видео авиакатастрофы под Москвой

Фото: omsk.kp.ru

В сети интернет появились новые видео авиакатастрофы, которая произошла 15 августа под Москвой.

На первом ролике зафиксирован момент, который привел к аварии. Пассажир снимал двигатель самолета, когда в него врезалась стая птиц.

Видео: Mash/Facebook

На втором ролике место показано место происшествия с высоты птичьего полета, снятое с помощью квадрокоптера. На видео четко видны борозды, которые оставил лайнер при экстренной посадке на кукурзное поле.

Видео: Baza/Youtube

Утром 15 августа борт Airbus A321 Уральских авиалиний рейса U6178 вылетел из аэропорта "Жуковский" в оккупированный Крым и вскоре аварийно приземлился из-за пожара и отказа двигателей из-зп попадания туда птиц.

Пассажиру лайнера удалось снять момент жесткой посадки.

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