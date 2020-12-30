Монголия сообщила о первой смерти от коронавируса

Монголия сообщила о первой смерти от COVID-19 в стране. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на Министерство здравоохранения Монголии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Умершая пациентка – 76-летняя женщина, которая лечилась в районной больнице общего профиля Улан-Батора.

В заявлении министерства говорится, что у нее была серьезная респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С.

Сообщается, что эта смерть стала первой в стране, связанной с COVID-19.

По состоянию на среду, в Монголии зарегистрировано 1195 случаев COVID-19 и 824 cлучая выздоровления.

Справка. Численность населения Монголии, по состоянию на 2010 год, составляла около 3,1 млн человек.

Читайте также: В ВОЗ рассказали, что будет с COVID-19 после начала массовой вакцинации







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.