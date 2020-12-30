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Монголия сообщила о первой смерти от коронавируса

30.12.2020, 18:04
Монголия сообщила о первой смерти от коронавируса - Фото
Фото: EPA

Монголия сообщила о первой смерти от COVID-19 в стране. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на Министерство здравоохранения Монголии.

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Умершая пациентка – 76-летняя женщина, которая лечилась в районной больнице общего профиля Улан-Батора.

В заявлении министерства говорится, что у нее была серьезная респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С.

Сообщается, что эта смерть стала первой в стране, связанной с COVID-19.

По состоянию на среду, в Монголии зарегистрировано 1195 случаев COVID-19 и 824 cлучая выздоровления.

Справка. Численность населения Монголии, по состоянию на 2010 год, составляла около 3,1 млн человек. 

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Вадим Ребрина
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