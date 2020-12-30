Монголия сообщила о первой смерти от коронавируса
30.12.2020, 18:04
Фото: EPA
Монголия сообщила о первой смерти от COVID-19 в стране. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на Министерство здравоохранения Монголии.
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Умершая пациентка – 76-летняя женщина, которая лечилась в районной больнице общего профиля Улан-Батора.
В заявлении министерства говорится, что у нее была серьезная респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С.
Сообщается, что эта смерть стала первой в стране, связанной с COVID-19.
По состоянию на среду, в Монголии зарегистрировано 1195 случаев COVID-19 и 824 cлучая выздоровления.
Справка. Численность населения Монголии, по состоянию на 2010 год, составляла около 3,1 млн человек.
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