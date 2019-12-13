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Мужчина оделся в свою маму, чтобы сдать вместо нее урок вождения

Мужчина оделся в свою маму, чтобы сдать вместо нее урок вождения - Фото
Фото: скриншот из видео - Jornal da Record - YouTube
13.12.2019, 10:55

Он надел на себя цветочную блузку, парик, накрасил ногти, сделал макияж, а затем удачно сдал тест

В Бразилии 43-летний мужчина переоделся в свою маму, чтобы сдать вместо нее урок вождения в автошколе. Его арестовали. Об этом сообщает BBC.

60-летняя женщина трижды провалила тест, поэтому ее сын решил вмешаться. Он надел на себя цветочную блузку, парик, накрасил ногти, сделал макияж, а затем удачно сдал тест, однако у инструктора возникли подозрения, поскольку на водительском сидении сидела не та женщина, которая была изображена на документах. 

Мужчину арестовали за мошенничество. Он сказал полицейским, что мать ничего не знала про его план.

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переодевание Бразилия школа вождения
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