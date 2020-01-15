Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Мужчина пытался сжечь себя перед зданием Европарламента

Мужчина пытался сжечь себя перед зданием Европарламента - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
15.01.2020, 12:47

Охрана и пожарные оперативно вмешались

Вчера мужчина совершил попытку самосожжения перед зданием Европейского парламента. Об этом сообщает Rai News.

Мужчина албанского происхождения облил себя бензином и поджег, однако вмешались сотрудники охраны и дежурные пожарные. Албанец получил серьезные ожоги лица и рук. Причины такого поступка на данный момент неизвестны.

  • 3 августа 2018 года в центре Симферополя крымский татарин Ватан Карабаш пытался совершить акт самосожжения. Он облился горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось потушить огонь. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.
  • В январе 2019 года в центре Праги на Вацлавской площади неизвестный человек попытался осуществить акт самосожжения
  • 24 октября 2019 году проживавший в Германии сирийский курд облился бензином и поджег себя в Женеве около здания управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

Читайте также: В Чехии открыли мост имени украинца, который сжег себя в Киеве

Напишите нам
европарламент самосожжение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 