Мужчина пытался сжечь себя перед зданием Европарламента

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера мужчина совершил попытку самосожжения перед зданием Европейского парламента. Об этом сообщает Rai News.

Мужчина албанского происхождения облил себя бензином и поджег, однако вмешались сотрудники охраны и дежурные пожарные. Албанец получил серьезные ожоги лица и рук. Причины такого поступка на данный момент неизвестны.

3 августа 2018 года в центре Симферополя крымский татарин Ватан Карабаш пытался совершить акт самосожжения . Он облился горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось потушить огонь. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

В январе 2019 года в центре Праги на Вацлавской площади неизвестный человек попытался осуществить акт самосожжения

проживавший в Германии сирийский курд облился бензином и поджег себя в Женеве около здания управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 24 октября 2019 году

Читайте также: В Чехии открыли мост имени украинца, который сжег себя в Киеве