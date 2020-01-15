Мужчина пытался сжечь себя перед зданием Европарламента

Вчера мужчина совершил попытку самосожжения перед зданием Европейского парламента. Об этом сообщает Rai News.
Мужчина албанского происхождения облил себя бензином и поджег, однако вмешались сотрудники охраны и дежурные пожарные. Албанец получил серьезные ожоги лица и рук. Причины такого поступка на данный момент неизвестны.
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3 августа 2018 года в центре Симферополя крымский татарин Ватан Карабаш пытался совершить акт самосожжения. Он облился горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось потушить огонь. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.
- В январе 2019 года в центре Праги на Вацлавской площади неизвестный человек попытался осуществить акт самосожжения.
- 24 октября 2019 году проживавший в Германии сирийский курд облился бензином и поджег себя в Женеве около здания управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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