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"Огромный человеческий факел". В Женеве поджег себя курд из Сирии

"Огромный человеческий факел". В Женеве поджег себя курд из Сирии - Фото
Фото: ЕРА
24.10.2019, 13:12

Рано утром 31-летний мужчина пытался попасть в здание комиссара ООН по беженцам, но когда его не пропустила охрана, он пошел на такой радикальный шаг

Проживавший ранее в Германии сирийский курд облился бензином и поджег себя в Женеве около здания управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. О таком происшествии пишет Deutsche Welle.

Очевидец из приюта для беженцев (рядом со зданием ООН) рассказал, что мужчина был "огромным человеческим факелом". Он высказал сомнения в том, что с такими ожогами можно выжить.

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Как пишет источник, мигранта оперативно доставили в больницу. Мотивы поступка неизвестны: мужчина получил сильные ожоги и его пока нельзя допросить. Полиция подозревает политический подтекст из-за ситуации в курдских регионах Сирии.

Справка. 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии. Через несколько дней она ее приостановила по договоренности с Вашингтоном, а 23 октября завершила. Анкара пригрозила, что если курды YPG не отступят с территории, откуда их прогоняют, штурм возобновится. Курды отошли. Президент Турции Эрдоган с российским коллегой Путиным обсудили изгнание YPG с территорий и раздел сфер влияния на севере Сирии.

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Сирия курды самосожжение Женева
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