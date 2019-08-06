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Рассылавший бомбы критикам Трампа мужчина получил 20 лет

Рассылавший бомбы критикам Трампа мужчина получил 20 лет - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
06.08.2019, 10:04

Цезар Сайок рассылал бомбы членам Демократической партии и критикам президента США

57-летний Цезар Сайок, который в октябре 2018 года рассылал бомбы критикам президента США Дональда Трампа, получил 20 лет тюремного заключения. Приговор огласили в федеральном суде в Нью-Йорке, передает BBC.

Как сообщает издание, Сайок расплакался во время оглашения приговора. 

В марте 2019 года, 57-летний житель Флориды признал, что в октябре 2018 года он отправлял бомбы ряду известных политиков и лиц, критиковавших Дональда Трампа, в их числе: бывший вице-президент США Джозеф Байден, 44-й президент США Барак Обама, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон.

Посылки, начиненные взрывчаткой, находили и возле дома миллиардера Джорджа Сороса, а также у ресторана, который принадлежит актеру Роберту Де Ниро. 

BBC информирует, что ни одна из бомб не взорвалась, а на некоторых из них нашли отпечатки пальцев и следы ДНК Сайока. 

В октябре 2018 года в сети появилось фото одной из бомб, которые делал и рассылал Сайок. Тогда же Дональд Трамп прокомментировал обнаружение в Нью-Йорке посылок с бомбами, заявив: "Мы предельно разъярены, расстроены и недовольны событиями, свидетелями которых стали".  

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