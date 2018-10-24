Опубликовано фото одной из бомб, перехваченных в Нью-Йорке

Фото: twitter.com/Acosta

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Эту бомбу прислали в редакцию CNN

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В сети опубликовали фотографию одного из взрывных устройств, которые сегодня неизвестные отправили ряду американских политиков.



Снимки разместили в Twitter телеканал ABC News и журналист CNN Джим Акоста.

На фотографиях видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. В качестве обратного адреса был указан адрес конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц.

Сообщается, что найденные взрывные устройства, скорее всего, были настоящими и действительно могли взорваться.

Фото: twitter.com/Acosta



Фото: twitter.com/ABC

Ранее сегодня сообщалось, что в домашние почтовые ящики экс-президента США Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хилари Клинтон подбросили два взрывных устройства. Устройства были схожи с тем, который обнаружили у дома миллиардера Джоджа Сороса. Они представляли собой начиненные взрывчатым веществом куски трубы длиной приблизительно 15 см. После изъятия взрывчатки специалисты провели ее контролируемый подрыв.



Позже появилось сообщение о том, что еще одна посылка с бомбой была адресована в Белый дом. Вскоре эту информацию опровергла Секретная служба США. Также сообщалось об обнаружении подозрительных пакетов в здании редакции CNN и в Центральном парке.