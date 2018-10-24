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24.10.2018, 23:54

"Мы в ярости": Трамп отреагировал на бомбы в Нью-Йорке

"Мы в ярости": Трамп отреагировал на бомбы в Нью-Йорке - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США провел совещание с руководством ФБР, Минюста, МВД и Секретной службы США

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал обнаружение в Нью-Йорке посылок с бомбами. "Мы предельно разъярены, расстроены и недовольны событиями, свидетелями которых стали сегодня утром", - сказал он, передает Голос Америки.

Трамп отметил, что в Соединенных Штатах нет места политическому насилию. Президент США пообещал, что его администрация задействует все ресурсы для проведения расследования и привлечения к ответственности преступников, которые совершили "эти отвратительные действия".

Трамп добавил, что провел по этому поводу совещание с руководством ФБР, Минюста, МВД и Секретной службы США.

Ранее сегодня сообщалось, что в домашние почтовые ящики экс-президента США Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хилари Клинтон подбросили два взрывных устройства. Устройства были схожи с тем, которое обнаружили у дома миллиардера Джоджа Сороса. Они представляли собой начиненные взрывчатым веществом куски трубы длиной приблизительно 15 см. После изъятия взрывчатки специалисты провели ее контролируемый подрыв.

Позже появилось сообщение о том, что еще одна посылка с бомбой была адресована в Белый дом. Вскоре эту информацию опровергла Секретная служба США. Также сообщалось об обнаружении подозрительных пакетов в здании редакции CNN и в Центральном парке. Фотографию бомбы, обнаруженной в CNN, опубликовали в интернете.

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Теги: дональд трамп, бомба, нью-йорк
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