"Мы в ярости": Трамп отреагировал на бомбы в Нью-Йорке

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

commenthover

Президент США провел совещание с руководством ФБР, Минюста, МВД и Секретной службы США

Реклама

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обнаружение в Нью-Йорке посылок с бомбами. "Мы предельно разъярены, расстроены и недовольны событиями, свидетелями которых стали сегодня утром", - сказал он, передает Голос Америки.

Трамп отметил, что в Соединенных Штатах нет места политическому насилию. Президент США пообещал, что его администрация задействует все ресурсы для проведения расследования и привлечения к ответственности преступников, которые совершили "эти отвратительные действия".

Трамп добавил, что провел по этому поводу совещание с руководством ФБР, Минюста, МВД и Секретной службы США.

Ранее сегодня сообщалось, что в домашние почтовые ящики экс-президента США Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хилари Клинтон подбросили два взрывных устройства. Устройства были схожи с тем, которое обнаружили у дома миллиардера Джоджа Сороса. Они представляли собой начиненные взрывчатым веществом куски трубы длиной приблизительно 15 см. После изъятия взрывчатки специалисты провели ее контролируемый подрыв.

Позже появилось сообщение о том, что еще одна посылка с бомбой была адресована в Белый дом. Вскоре эту информацию опровергла Секретная служба США. Также сообщалось об обнаружении подозрительных пакетов в здании редакции CNN и в Центральном парке. Фотографию бомбы, обнаруженной в CNN, опубликовали в интернете.