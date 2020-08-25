Мужчина считал коронавирус выдумкой: он изменил мнение из-за смерти жены от COVID-19

В США семейная пара заболела коронавирусом, который они считали выдумкой. Мужчина выздоровел, а его жена умерла от осложнений, связанных с COVID-19

Брайан Ли Хитченс из американской Флориды, считавший коронавирус выдумкой, потерял свою жену Эрин из-за COVID-19. Об этом сообщает BBC.

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Пара не придерживалась мер по предотвращению распространения COVID-19. В мае они заболели коронавирусом и решили не обращаться за помощью. Мужчине удалось выздороветь, но его 46-летняя жена тяжело переносила болезнь и в результате умерла от проблем с сердцем, вызванных вирусом. У Эрин Ли Хитченс были проблемы со здоровьем и до этого - она страдала астмой и нарушением сна.

Они не придерживались рекомендаций из-за того, что считали, что коронавирус якобы не опаснее гриппа. "Мы думали, что правительство использует это (эпидемию коронавируса - ред.), чтобы отвлечь нас", - заявлял мужчина.

Брайан Ли Хитченс сказал BBC, что хотел бы "с самого начала прислушаться к рекомендациям": "Это настоящий вирус, который по-разному влияет на людей. Я не могу изменить прошлое. Я могу жить только сегодняшним днем".

12 июля сообщалось, что в США мужчина сходил на COVID-вечеринку . И умер.

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Владислав Сердюк

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