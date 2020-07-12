В США мужчина умер от коронавируса: он посещал "COVID-вечеринку"

В США мужчина умер от COVID-19 после посещения "коронавирусной вечеринки"

В американском штате Техас 30-летний мужчина умер от коронавируса. Перед этим он посещал так называемую "COVID-вечеринку". Об этом сообщает The Independent.

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Главврач больницы в Сан-Антонио Джейн Эплби заявила, что последние слова мужчины были следующими: "Я думаю, что совершил ошибку. Я думал, что это обман, но это не так".

Эплби рассказала, что мужчина посещал т.н. "COVID-вечеринку", где люди собираются вместе, чтобы узнать, "реален ли вирус и заражен ли кто-нибудь". Врач решила поделиться этой историей, чтобы продемонстрировать, что к эпидемии COVID-19 следует относиться серьезнее.

2 июля сообщалось, что в США молодежь развлекается, заражаясь коронавирусом за деньги. Согласно условиям, нужно поучаствовать в вечеринке с зараженным COVID-19. Кто первый инфицируется, тот выигрывает деньги, вырученные от продажи входных билетов.

Владислав Сердюк

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