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Мужчина выдал себя за врача и бил женщин током ради удовольствия

Мужчина выдал себя за врача и бил женщин током ради удовольствия - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.01.2020, 11:56

Фейкового "врача" приговорили к 11 годам лишения свободы

В Германии мужчину, который выдавал себя за врача и проводил женщинам "терапию электричеством", приговорили к 11 годам лишения свободы за 13 случаев по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщает BBC

Через онлайн-чаты мужчина убеждал женщин бить себя током, утверждая, что он проводит исследования по болевой терапии. Они конструировали самодельные устройства и привязывали себя к стулу, а после подавался ток. Также обвиняемый говорил женщинам размещать металлические предметы около висков, из-за чего их мозг подвергался воздействию электрического тока.

В некоторых случаях преступник платил пострадавшим по несколько тысяч евро.

Фейковый "врач" записывал все происходящие на видео. Прокуратура утверждает, что свои действия он мотивировал сексуальным фетишем. 

Он будет отбывать приговор в психиатрической клинике.

  • 24 декабря 2019 года сообщалось, что надзирательницу посадили в тюрьму за роман с опасным заключенным.
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Германия врач терапия электричеством
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