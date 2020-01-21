Мужчина выдал себя за врача и бил женщин током ради удовольствия

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В Германии мужчину, который выдавал себя за врача и проводил женщинам "терапию электричеством", приговорили к 11 годам лишения свободы за 13 случаев по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщает BBC.

Через онлайн-чаты мужчина убеждал женщин бить себя током, утверждая, что он проводит исследования по болевой терапии. Они конструировали самодельные устройства и привязывали себя к стулу, а после подавался ток. Также обвиняемый говорил женщинам размещать металлические предметы около висков, из-за чего их мозг подвергался воздействию электрического тока.

В некоторых случаях преступник платил пострадавшим по несколько тысяч евро.

Фейковый "врач" записывал все происходящие на видео. Прокуратура утверждает, что свои действия он мотивировал сексуальным фетишем.

Он будет отбывать приговор в психиатрической клинике.