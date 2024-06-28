МУС пока передумал выдавать ордера на арест израильских лидеров

Это произошло после того, как Великобритания подала жалобу по решению МКС на "правах друга"

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА)

Международный уголовный суд в Гааге решил приостановить процесс выдачи ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Это произошло после жалобы Великобритании, говорится в сообщении пресс-службы суда.

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27 июня досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о том, позволит ли он прокурору Кариму Хану выдать ордера на арест израильских лидеров.

Суд в Гааге решил это отсрочить после того, как 10 июня Лондон подал заявление на правах "второго суда" об обжаловании юрисдикции МКС в этом вопросе.

20 мая 2024 года главный прокурор МКС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США Байден назвал "возмутительным" такое ходатайство.

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