МКС поки що передумав видавати ордери на арешт ізраїльських лідерів

Це сталося після того, як Велика Британія подала скаргу щодо рішення МКС на "правах друга"

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА)

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вирішив призупинити процес видання ордерів на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. Це сталося після скарги Великої Британії, йдеться у повідомленні пресслужби суду.

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27 червня досудовий трибунал МКС відклав ухвалення рішення щодо того, чи дозволить він прокурору Каріму Хану видати ордери на арешт ізраїльських лідерів.

Суд у Гаазі вирішив це відтермінувати після того, як 10 червня Лондон подав заяву на правах "друга суду" про оскарження юрисдикції МКС у цьому питанні.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США Байден назвав "обурливим" таке клопотання.

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