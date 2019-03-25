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25.03.2019, 19:44

Мусульмане Франции подали в суд на Facebook за видео теракта

Мусульмане Франции подали в суд на Facebook за видео теракта - Фото
Фото: ЕРА

Во Франции такие действия могут быть наказаны тюремным заключением сроком на три года и штрафом в размере 75000 евро

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Французский совет мусульманской веры подал в суд на интернет-гигантов Facebook и YouTube за то, что они транслировали онлайн-видео теракта в новозеландской мечети. Об этом сообщает Голос Америки.

В совете заявили, что подали в суд на французские филиалы двух компаний за "трансляцию сообщения с насильственным контентом, подстрекающим к терроризму, или такого рода контентом, который может нанести серьезный ущерб человеческому достоинству и может быть увиден несовершеннолетними".

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Во Франции такие действия могут быть наказаны тюремным заключением сроком на три года и штрафом в размере 75000 евро.

В Facebook заявили, что "быстро" удалили видео, однако прямая трансляция продолжительностью 17 минут была широко распространена на YouTube и Twitter.

Французский совет мусульманской веры, который представляет несколько миллионов мусульман во Франции, заявил, что Facebook потребовалось 29 минут после начала трансляции, чтобы прекратить ее.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 50 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он стримил видео расстрела в соцсети. 

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Теги: facebook, теракт, новая зеландия, мусульмане
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